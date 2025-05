Case all' asta la Regione chiede all' Ater di sospendere la vendita | Serve un tavolo istituzionale

La regione chiede all'Ater di sospendere temporaneamente la vendita delle case all'asta, invitando a un tavolo istituzionale per coinvolgere tutti i soggetti interessati. Il rinvio dei termini per l'acquisto degli alloggi in via Pincherle e via dei Colli Portuensi è un passo verso il dialogo, ma la vendita rimane in piazza.

Uno stop al momento solo temporaneo, per dare il tempo di aprire un tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti. E che si concretizza nel rinvio dei termini, da parte di Ater, per l’acquisto degli alloggi di via Pincherle e via dei Colli Portuensi.Ma la vendita “non è stata cancellata”. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Case all'asta, la Regione chiede all'Ater di sospendere la vendita: "Serve un tavolo istituzionale"

