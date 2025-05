Carta della Cultura e Carta del Merito | entro quando chiedere i bonus da 500 euro per i diciottenni

Hai tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito, due bonus da 500 euro ciascuno, rivolti ai nati nel 2006. Per accedere, è necessario avere un ISEE sotto i 35mila euro o un voto di maturità di 100. Ricorda, i fondi dovranno essere spesi entro dicembre! Scopri di più per non perdere questa opportunità.

C'è tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere la CartadellaCultura Giovani e la Carta del Merito, due bonus da 500 euro ciascuno (cumulabili) destinati ai nati nel 2006. Servono Isee sotto i 35mila euro o voto di maturità pari a 100: i fondi vanno spesi entro dicembre. 🔗Leggi su Fanpage.it

