Carlo Ancelotti primo straniero della Seleção con contratto da 95 milioni e ambizione Mondiale

L'arrivo di Carlo Ancelotti come primo allenatore straniero della Seleção, con un contratto da 95 milioni, segna una svolta storica per il calcio brasiliano. La sua ambizione di riportare il Brasile ai vertici mondiali accende l'entusiasmo dei tifosi, che cercano fiducia e successo in vista della Coppa del Mondo 2026.

L'arrivo di Carlo Ancelotti alla guida della Seleção sta suscitando un entusiasmo contagioso in tutto il Brasile, con la nazione che guarda con fiducia alla qualificazione per la Coppa del Mondo 2026. Una mossa che rappresenta una svolta storica per il calcio brasiliano, in quanto l'italiano diventa il primo allenatore straniero a condurre la squadra.

Vent’anni senza vincere il Mondiale sono tanti per una squadra come il Brasile, cinque volte campione e paese con più titoli vinti davanti a Italia e Germania (entrambe con quattro).