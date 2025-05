carlo ancelotti nuovo ct del brasile a fine maggio lascia madrid

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile, a partire dal 26 maggio. L’allenatore italiano lascerà il Real Madrid dopo l’ultima partita di Liga contro la Real Sociedad. Una svolta significativa per la nazionale verde-oro, che punta su Ancelotti per rilanciare le proprie ambizioni nel mondo del calcio.

Milano, 12 mag. (askanews) - È ufficiale: CarloAncelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile e inizierà a lavorare per la nazionale verde-oro a partire dal prossimo 26 maggio. L'allenatore italiano, dunque, lascerà il Real Madrid dopo l'ultima partita della Liga contro la Real Sociedad. Al suo posto tornerà a casa Xabi Alonso, proveniente dal Bayer Leverkusen.Tra gli allenatori di maggior successo nella storia del calcio, Ancelotti guiderà il Brasile nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La sua prima partita sarà proprio per la qualificazione alla Coppa del Mondo, contro l'Ecuador il 6 giugno."La nazionale più forte della storia del calcio sarà ora guidata dall'allenatore più vincente del mondo", ha scritto in un comunicato la Federazione calcistica brasiliana, "portare CarloAncelotti alla guida del Brasile è più di una mossa strategica.