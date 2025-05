Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile Scriveremo nuovi capitoli gloriosi del calcio

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico del Brasile! La Federcalcio brasiliana ha annunciato questa storica nomina, promettendo che insieme scriveranno nuovi capitoli gloriosi per il calcio. Dopo la recente sconfitta del Real Madrid, il pluridecorato allenatore si appresta a guidare la nazionale più titolata del mondo verso nuove vittorie.

Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile : lo annuncia la Feder calcio brasiliana, Cbf, con un tweet in cui sottolinea che la nazionale più vincente del mondo sarà allenata dal tecnico più vincente. Una mossa che sorprende ma conferma i rumors degli ultimi giorni, dopo la sconfitta di ieri del Real Madrid col Barcellona. Ancelotti , fa sapere la Federazione verdeoro, ha firmato un contratto fino alla fine dei Mondiali 2026 e farà il suo esordio già nella prossima finestra Fifa delle qualificazioni mondiali che vedrà la Seleçao affrontare Ecuador e Paraguay rispettivamente il 5 e 10 giugno. «Portarlo al timone del Brasile è una dichiarazione al mondo: vogliamo il gradino più alto del podio»«Portare Carlo Ancelotti al timone del Brasile è più di una mossa strategica – ha sottolineato Ednaldo Rodrigues, presidente della Cfb – È una dichiarazione al mondo che siamo determinati a riconquistare il gradino più alto del podio.

