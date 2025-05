Carlo Ancelotti è il nuovo ct del Brasile | la sfida più emozionante della sua carriera

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo ct del Brasile, pronto a affrontare la sfida più emozionante della sua carriera. Con una reputazione da allenatore stellare, Ancelotti si appresta a guidare la selezione carioca verso nuovi traguardi, scrivendo così un'altra imperdibile pagina nella storia del calcio mondiale. La sua esperienza e strategia saranno fondamentali in questo percorso.

Il calcio mondiale ha un nuovo protagonista, e questa volta non si tratta di un giocatore, ma di un allenatore destinato a scrivere un'altra pagina di storia. CarloAncelotti, il tecnico più titolato del pianeta, ha accettato la sfida più ambiziosa della sua straordinaria carriera: guidare il Brasile.La Confederazione Brasiliana di Calcio (CBF) ha ufficializzato oggi l'ingaggio dell'italiano, che prenderà le redini della Seleção a partire dal 26 maggio, subito dopo l'ultimo impegno con il Real Madrid in Liga contro la Real Sociedad. Un addio annunciato, quello al club bianco, ma che ora lascia spazio a un'avventura senza precedenti.Il Brasile punta sul campioneAncelotti, con i suoi 25 trofei vinti tra club e nazionali, tra cui quattro Champions League e campionati in Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna, diventa il primo europeo a sedere sulla panchina della nazionale verdeoro in pianta stabile.