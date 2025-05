Carlo Ancelotti Ã¨ il nuovo ct del Brasile | Il piÃ¹ grande della storia per la piÃ¹ grande squadra del pianeta

Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio del Brasile, la selezione più iconica del pianeta. La federazione verdeoro ha annunciato l'ingaggio del leggendario allenatore italiano, definendolo una figura centrale nella storia del calcio, pronta a guidare il Brasile verso nuove vittorie e successi internazionali.

Adesso è ufficiale: CarloAncelotti è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio del Brasile. Ad ufficializzare l'ingaggio dell'allenatore italiana è stata la stessa federazione verdeoro in un comunicato in cui Ancelotti viene descritto come "una leggenda del calcio e l'allenatore di maggior successo nella storia del calcio". La Confederazione calcistica brasiliana (CBF) spiega: "Questo momento epocale vede l'unione di due icone: l'unico cinque volte campione del Mondo Fifa e un allenatore con un record ineguagliabile nelle competizioni d'élite europee. La CBF esprime la sua sincera gratitudine al Real Madrid e al (presidente) Sig. Perez per la cordialità e la sportività dimostrate nell'agevolare il rilascio dell'allenatore durante il suo periodo contrattuale, consentendo a questo nuovo capitolo di iniziare all'insegna del rispetto reciproco e della cooperazione tra le squadre.