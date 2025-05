Cardito tamponamento sull' asse mediano | 5 veicoli coinvolti e una persona ferita

Lungo l'assemediano (SS162NC), in direzione di Acerra, si registrano code all'altezza del km 22,000, a Cardito (NA) a causa di un incidente.Il tamponamento - sulle cui cause sono in. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Cardito, tamponamento sull'asse mediano: 5 veicoli coinvolti e una persona ferita

Cosa riportano altre fonti

