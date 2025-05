Carceri lotta per il controllo di droga e cellulari | tentato omicidio a Frosinone un indagato

Nelle carceri italiane, la lotta per il controllo di droga e cellulari si intensifica, portando a gravi episodi di violenza. Un tentato omicidio premeditato nel carcere di Frosinone evidenzia la gravità della situazione, con un detenuto, già implicato in crimine organizzato, al centro delle indagini.

Un tentatoomicidio premeditato, all’interno del carcere di Frosinone, per mantenere il controllo del traffico di droga e dispositivi di comunicazione tra le sbarre. È il reato principale contestato a un detenuto, già condannato per associazione mafiosa, raggiunto da una nuova ordinanza di. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Carceri, lotta per il controllo di droga e cellulari: tentato omicidio a Frosinone, un indagato

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Brindisi, maxi controllo dopo l'incendio a Oria: droga, alcol, patenti ritirate e un'auto sequestrata - Operazione delle forze dell'ordine a Brindisi: controlli intensificati dopo l'incendio delle auto della Polizia Locale a Oria. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Fermato per un controllo vicino allo stadio di Catania: in auto e in casa nascondeva droga, arrestato 22enne - Un giovane pusher di 22 anni è stato arrestato a Catania per spaccio di droga durante un controllo di routine della Polizia. 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Traffico di droga nelle carceri, oltre 100 indagati - (Adnkronos) – Oltre 100 persone indagate per traffico di stupefacenti e altri reati commessi all’interno delle carcerari. Una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Torino, insieme al Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria di Torino, è in corso da stamattina presto nelle province di Torino, Alessandria, Biella, Vercelli, Cuneo, Sassari, Savona Imperia e […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Carceri, lotta per il controllo di droga e cellulari: tentato omicidio a Frosinone, un indagato; Maxi operazione di bonifica della polizia penitenziaria nel carcere: trovati telefoni e droga negli orifizi anali dei detenuti; Lotta alla droga e al doping, lo sport come strumento di prevenzione dalle dipendenze; Spaccio di droga, 31 arresti tra clan Parisi e Strisciuglio: Gli ordini anche dal carcere. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carceri, Federico Pilagatti (SAPPe): smartphone, droga e altri oggetti proibiti arrivano in cella dal cielo - I telefonini, dietro le sbarre, sono fin troppo diffusi. Come peraltro la droga. Due categorie merceologiche che, in galera, sono più appetibili come business. Smartphone in carcere: un business da ... 🔗poliziapenitenziaria.it

FRANCIA. Il narcotraffico spara sulle carceri - Diverse carceri francesi sono state attaccate durante la ... dai politici di destra come prova del fatto che la Francia aveva perso il controllo sulla criminalità legata alla droga. 🔗agcnews.eu

Droga. Tossicodipendente un carcerato su quattro e i detenuti per droga sono un terzo della popolazione carceraria totale - 17.733 i detenuti presenti in carcere ... e di controllo sociale coattivo si fondano sulla loro criminalizzazione”. Le segnalazioni e le sanzioni amministrative del consumo di droghe illegali ... 🔗quotidianosanita.it