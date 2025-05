Carabinieri costretti a pagare parcheggio e accesso alla Ztl in Città Alta | Inconcepibile ci serve per lavorare

A Bergamo, i carabinieri di Città Alta si trovano in una situazione controversa: devono pagare per il parcheggio e l'accesso alla Ztl, segnalano i sindacalisti di Pianeta Sindacale Carabinieri. Questa

Bergamo. I Carabinieri di stanza in CittàAltacostretti a pagare per il parcheggio e per l’accessoalla Ztl. Pianeta Sindacale Carabinieri denuncia una situazione “paradossale e inaccettabile” che coinvolge i militari dell’Arma in servizio nel comando dei Carabinieri del centro storico.“I militari impegnati nella tutela della sicurezza dei cittadini – spiegano i sindacalisti – sono costretti a pagare di tasca propria il parcheggio e l’accessoalla Ztl per raggiungere il luogo di lavoro, poiché nel centro storico vige un divieto generalizzato di sosta e transito”.“Chi garantisce l’ordine pubblico, la legalità e il soccorso alla cittadinanza non può essere penalizzato economicamente per svolgere il proprio servizio – sostengono -. È Inconcepibile che uomini e donne in uniforme debbano sostenere costi aggiuntivi semplicemente per adempiere ai propri doveri”. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Carabinieri costretti a pagare parcheggio e accesso alla Ztl in Città Alta: “Inconcepibile, ci serve per lavorare”

