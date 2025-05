Carabiniere integerrimo sempre in prima linea al servizio del cittadino l’ultimo abbraccio a Demitri Rei

Nel pomeriggio di lunedì 12 maggio, la comunità di Narni ha dato l'ultimo saluto al brigadiere dei carabinieri Demitri Rei. Sempre in prima linea al servizio del cittadino, il carabiniere è scomparso l'11 maggio, lasciando un vuoto incolmabile. I funerali, celebrati presso la chiesa delle Sante Rita e Lucia, hanno rappresentato un momento di profondo cordoglio e riconoscenza.

Nel pomeriggio di lunedi 12 maggio, presso la chiesa delle Sante Rita e Lucia di Narni, si sono svolti i funerali del brigadiere dei carabinieri Demitri Rei. Il militare, scomparso l'11 maggio, era addetto all'aliquota radiomobile del Norm della compagnia carabinieri di Amelia.

