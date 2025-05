Cappellacci Fi | Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo

Il governo e il Parlamento stanno affrontando con urgenza la carenza di infermieri nel Servizio sanitario nazionale (Ssn). Recentemente si è conclusa un'indagine conoscitiva sul riordino delle professioni sanitarie, evidenziando la necessità di migliorare le condizioni lavorative per attrarre e mantenere gli operatori indispensabili della salute.

(Adnkronos) – "Il tema della Carenza degli infermieri nel nostro Ssn è un tema attuale, attenzionato dal Governo e dal Parlamento. Abbiamo appena concluso un'indagine conoscitiva sul riordino delle professioni sanitarie e c'è la volontà di intervenire sia rendendo le condizioni di lavoro più accettabili, quindi a misura di professionalità – stiamo parlando di una . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Verso un cambio di paradigma. La prevenzione secondo Cappellacci (FI) - Dai vaccini all’antimicrobico-resistenza, dalla riorganizzazione dei servizi sanitari alla necessità di investire nella ricerca: il confronto nell’ambito dell’incontro “Innovazione e prevenzione. Investire nel futuro” promosso da Healthcare Policy e Formiche con il contributo non condizionante di Pfizer, ha messo a fuoco le sfide più urgenti per il Servizio sanitario nazionale e per la salute nel nostro Paese. 🔗Leggi su formiche.net

Cappellacci (Fi): “Prevenzione unica strada per Ssn sostenibile” - (Adnkronos) – "La prevenzione è l'unica strada per mantenere il nostro sistema sanitario nazionale sostenibile. Con il cambio demografico, con l'aumento delle cronicità e, in generale, con il cambio della domanda di salute da parte della popolazione, non ci sarà un ammontare di risorse sufficiente per dare risposte a tutti i cittadini, se non intervenendo […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Cappellacci (Fi): "Prevenzione unica strada per Ssn sostenibile" - 'Riforma governance Fondo farmaci innovativi rappresenta significativo passo avanti per garantire un accesso più equo e tempestivo alle nuove terapie' Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - "La prevenzione è l'unica strada per mantenere il nostro sistema sanitario nazionale sostenibile. Con il cam 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Cappellacci (Fi): Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo; Gemmato: Infermieri valore del Paese e del Ssn che dobbiamo difendere; Aceti (Salutequità): Primo rapporto realtà infermieristica pietra miliare; Versace, lo sfogo contro il nuovo ristorante: Vergognoso trarre profitto dalla nostra tragedia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cappellacci (Fi): "Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo" - Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - 'Il tema della carenza degli infermieri nel nostro Ssn è un tema attuale, attenzionato dal Governo e ... 🔗msn.com

Schillaci: “Carenza infermieri questione non solo economica ma di attrattività” - (Adnkronos) - "Il tema della carenza degli infermieri", lo "sappiamo bene, non è solo un problema di retribuzione economica. Bisogna prevedere ... 🔗msn.com

Emergenza infermieri: ne mancano 45mila: il 45% vorrebbe cambiare lavoro. La Fnopi: «Serve un cabina di regia con poteri straordinari» - Gli infermieri sono sottopagati, chi può fugge e nelle corsie degli ospedali italiani il loro numero è insufficiente. Il dato sull’intenzione di lasciare o cambiare ... 🔗msn.com