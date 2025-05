Cappellacci Fi | Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo

Il governo ha posto sotto i riflettori la grave carenza di infermieri nel Servizio Sanitario Nazionale, un problema crescente che richiede soluzioni urgenti. Parallelamente, si è intervenuti per inasprire le norme contro le aggressioni nei pronto soccorso, permettendo arresti in flagranza di reato. È fondamentale continuare a insistere su entrambi i fronti per garantire sicurezza e qualità assistenziale.

E sulle aggressioni nei pronto soccorso 'è intervenuto inasprendo le norme e rendendo possibile l'arresto in fragranza di reato, bisogna insistere in quella direzione' Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - "Il tema della Carenza degli infermieri nel nostro Ssn è un tema attuale, attenzionato dal 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Cappellacci (Fi): "Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo"

Se ne parla anche su altri siti

Cappellacci (Fi): “Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo” - (Adnkronos) – "Il tema della carenza degli infermieri nel nostro Ssn è un tema attuale, attenzionato dal Governo e dal Parlamento. Abbiamo appena concluso un'indagine conoscitiva sul riordino delle professioni sanitarie e c'è la volontà di intervenire sia rendendo le condizioni di lavoro più accettabili, quindi a misura di professionalità – stiamo parlando di una […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Verso un cambio di paradigma. La prevenzione secondo Cappellacci (FI) - Dai vaccini all’antimicrobico-resistenza, dalla riorganizzazione dei servizi sanitari alla necessità di investire nella ricerca: il confronto nell’ambito dell’incontro “Innovazione e prevenzione. Investire nel futuro” promosso da Healthcare Policy e Formiche con il contributo non condizionante di Pfizer, ha messo a fuoco le sfide più urgenti per il Servizio sanitario nazionale e per la salute nel nostro Paese. 🔗Leggi su formiche.net

Cappellacci (Fi): “Prevenzione unica strada per Ssn sostenibile” - (Adnkronos) – "La prevenzione è l'unica strada per mantenere il nostro sistema sanitario nazionale sostenibile. Con il cambio demografico, con l'aumento delle cronicità e, in generale, con il cambio della domanda di salute da parte della popolazione, non ci sarà un ammontare di risorse sufficiente per dare risposte a tutti i cittadini, se non intervenendo […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Cappellacci (Fi): Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo; Cappellacci (Fi): Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo; Gemmato: Infermieri valore del Paese e del Ssn che dobbiamo difendere; Aceti (Salutequità): Primo rapporto realtà infermieristica pietra miliare. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cappellacci (Fi): "Carenza infermieri tema attenzionato dal Governo" - Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - 'Il tema della carenza degli infermieri nel nostro Ssn è un tema attuale, attenzionato dal Governo e ... 🔗msn.com

Schillaci: “Carenza infermieri questione non solo economica ma di attrattività” - (Adnkronos) - "Il tema della carenza degli infermieri", lo "sappiamo bene, non è solo un problema di retribuzione economica. Bisogna prevedere ... 🔗msn.com

la carenza di infermieri in italia: una sfida per la sanità territoriale nel contesto dell’invecchiamento della popolazione - La situazione degli infermieri in Italia richiede un cambio di paradigma verso la sanità territoriale, con formazione e valorizzazione professionale per affrontare l’invecchiamento della popolazione e ... 🔗gaeta.it