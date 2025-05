Caos in Libia ucciso il capo della milizia Al-Kikli | spari a Tripoli

Il caos in Libia si intensifica dopo l'uccisione del capo della milizia Alkikli, con spari che riecheggiano a Tripoli. Gheniwa, recentemente avvistato in Italia e accusato di gravi crimini, ha scosso la comunità internazionale. Nel frattempo, voli civili vengono dirottati su Misurata, alimentando le tensioni in un paese già in balia dell'instabilità.

Poche settimane fa Gheniwa, accusato di abusi, torture e crimini contro l'umanità, era stato avvistato in Italia. Voli civili dirottati su Misurata

