Caos carceri Rita Bernardini e lo sciopero della fame per l’indulto | Per i detenuti in memoria di Papa Francesco e Pannella

Rita Bernardini, attivista del partito Radicale ed ex deputato, ha dedicato la sua vita alla giustizia e al miglioramento del sistema carcerario. In un gesto simbolico in memoria di Papa Francesco e Marco Pannella, ha avviato uno sciopero della fame per chiedere l'indulto per i detenuti, portando alla luce il caos che caratterizza le carceri italiane.

Attivista del partito Radicale ed ex deputato della Camera dei Deputati, un'intera vita dedicata alla giustizia e a tutto quello che riguarda il sistema carcerarioUn'intera vita dedicata alla giustizia e alla possibilità di rendere più funzionale e di farlo funzionare meglio di come va avanti il sistema carcerario italiano, uno dei più mal ridotti nel panorama europeo, tutte battaglie che RitaBernardini conosce bene e per le quali ha portato avanti lotte senza sosta, prima accanto a Marco Pannella ora insieme ad altri, ma sempre in prima linea.Caoscarceri, RitaBernardini e lo scioperodellafame per l'indulto: "Per i detenuti, in memoria di PapaFrancesco e Pannella" (Ansa Foto) Cityrumors.itDalla mezzanotte del 25 aprile del 2025, l'ex deputata e attivista politica del Partito Radicale, nonché collaboratrice dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, RitaBernardini ha iniziato uno scioperodellafame per la riduzione di un anno di pena per tutti i detenuti, un'iniziativa che sta portando avanti con tenacia, disponendo dei soli e classici "tre cappuccini al giorno".

