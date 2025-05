Cantore al lancio del documentario Dream like Juventus Women | Abbiamo festeggiato a sufficienza adesso cercheremo di conquistare un altro trofeo Scudetto premio di migliore attaccante lo Stadium | vi dico tutto

Sofia Cantore, attaccante della Juventus Women, ha condiviso le sue emozioni durante il lancio del documentario “Dream like Juventus Women”. Tra celebrazioni e ambizioni, la calciatrice guarda già al futuro, pronta a lottare per nuovi trofei, tra cui lo scudetto e il premio di migliore attaccante. Scopriamo le sue dichiarazioni.

Sofia Cantore ha parlato a margine del lancio del documentario “DreamlikeJuventusWomen”: le dichiarazioni dell’attaccante bianconeraLa calciatrice della JuventusWomen Sofia Cantore ha parlato a margine dell’evento del lancio dell’ultimo prodotto dello Juventus Creator Lab Original “DreamlikeJuventusWomen” dedicato alla squadra femminile. Queste le sue dichiarazioni.VERSO LA FINALE DI COPPA ITALIA – «Direi che Abbiamofesteggiato a sufficienza e adesso siamo focalizzate sulla partita di sabato. È un altro grande obiettivo della stagione e cercheremo di giocare al meglio possibile per portare a casa anche questo trofeo».COSA È CAMBIATO QUEST’ANNO – «Come ho detto anche nel documentario, probabilmente quest’anno ho sbloccato anche un po’ il cinismo sottoporta. Non lo so, quest’anno mi è stata data tanta fiducia anche dal mister e dalle compagne, ho sentito subito che c’era della magia nella squadra e ho cavalcato un po’ l’onda dell’entusiasmo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cantore al lancio del documentario “Dream like Juventus Women”: «Abbiamo festeggiato a sufficienza, adesso cercheremo di conquistare un altro trofeo. Scudetto, premio di migliore attaccante, lo Stadium: vi dico tutto»

