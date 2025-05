Canoa Polo positivo esordio dello Jomar Club Catania in Serie A1

Il campionato di Serie A1 di canoa polo è ufficialmente iniziato, con un promettente esordio per lo Jomar Club Catania. Sotto la guida di coach Salvo Cannavò, la squadra ha conquistato un rispettabile quarto posto a Salerno, totalizzando 8 punti in 5 partite, dimostrando così il proprio potenziale nella competizione.

Ha preso il via il campionato di Serie A1 di CanoaPolo. Nel raggruppamento Sud protagonista lo JomarClubCatania di coach Salvo Cannavò. A Salerno, il team rossazzurro ha chiuso al quarto posto con 8 punti in 5 gare disputate.JomarClubCatania scatenato, nel primo incontro, vinto con un.

