Cannes vieta il nudo sul red carpet | il nuovo dress code del festival è all’insegna della decenza

(?? Campo content non trovato)

Parigi, 12 maggio 2025 – Chi aspettava il red carpet di Cannes per commentare le nuove tendenze in fatto di nude look resterà deluso. Gli organizzatori di uno dei più ambiti festival cinematografici hanno infatti deciso di stringere le maglie: passa chi è vestito in maniera “decente”. Pena l’allontanamento dalla Croisette. Il countdown è iniziato: mancano poche ore all’inizio dell’edizione 2025 che aprirà i battenti domani, 13 maggio, per concludersi sabato 24 maggio. Se il concorso richiama cineasti e appassionati da tutto il mondo, il tappeto rosso – la sfilata serale che introduce il film in gara – ha sempre più un ruolo centrale. Se non altro per gli sponsor che mettono i soldi. Calcato da sempre dalle dive del cinema, recentemente ha subito una svolta pop con le passerelle di influencer alla ricerca di visibilità, sempre più audaci nello stile. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes vieta il nudo sul red carpet: il nuovo dress code del festival è all’insegna della “decenza”

Cosa riportano altre fonti

Festival di Cannes 2025, Elodie sul red carpet, Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara - La 78esima edizione del festival più patinato d’Europa, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, si apre con un pizzico d’Italia e una dose di Elodie. Fuori di Mario Martone, unico titolo tricolore in gara, è un film che promette di graffiare, raccontando una Goliarda Sapienza inedita, colta nel pieno di una crisi che la trascina in carcere. Valeria Golino le presta il volto, ma a sorprendere è la presenza di Elodie, che sveste paillettes e autotune per infilarsi nei panni di una giovane detenuta. 🔗Leggi su dilei.it

Cannes 2025: nuove regole sul red carpet, stop ai look eccessivi pena l'esclusione - Cambiano le regole sul red carpet di Cannes 2025. Bandite trasparenze e nude look e abbigliamento da gala anche per i fotografi. Pena l'esclusione. Ecco cosa succederà 🔗Leggi su ilgiornale.it

Cannes 2025: il red carpet delle celebrità e le pellicole più attese - Scopri le novità del Festival di Cannes 2025, tra star, film e glamour.Leggi tutto Festival di Cannes 2025: tutte le star e i film da non perdere su Donne Magazine. 🔗Leggi su donnemagazine.it

Cannes vieta il nudo sul red carpet: il nuovo dress code del festival è all’insegna della “decenza”; Elodie, incantevole diva sul red carpet di Cannes 2024; Elodie incanta con l’abito nude a rete sul red carpet finale del Festival di Cannes 2024; Sul red carpet di Parthenope con Celeste Dalla Porta: al Festival di Cannes 2024 in Saint Laurent. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cannes vieta il nudo sul red carpet: il nuovo dress code è all’insegna della “decenza” - Gli organizzatori mettono dei paletti all’estravaganza di star e influencer. Abito da sera nero d’obbligo o quasi per assistere alle proiezioni ufficiali, sneaker vietate. I tacchi? Non necessari ... 🔗quotidiano.net

Cannes 2025: nuove regole sul red carpet, stop ai look eccessivi pena l'esclusione - Cambiano le regole sul red carpet di Cannes 2025. Bandite trasparenze e nude look e abbigliamento da gala anche per i fotografi. Pena l'esclusione. Ecco cosa succederà ... 🔗msn.com

Festival di Cannes 2025, domani il via: vietati abiti trasparenti, nudità e strascichi. Le nuove regole sul red carpet (pena l'esclusione) - Ricordate quando l'anno scorso Bella Hadid, la super top model americana, sfilò sul red carpet del Festival di Cannes senza reggiseno con un lungo abito marrone trasparente che ... 🔗leggo.it