Cannes 78 al via tra le star | De Niro Scarlett Johansson Tom Cruise

Cannes, 12 mag. (askanews) - La 78esima edizione del Festival di Cannes è ufficialmente al via, con star del calibro di Robert De Niro, Scarlett Johansson e Tom Cruise. I turisti si immergono nell'atmosfera festosa, fotografando il manifesto iconico de "Un uomo, una donna" di Claude Lelouch. Fino al 24 maggio, il glamour cinematografico sarà protagonista nella città della Costa Azzurra.

Cannes, 12 mag. (askanews) - I turisti si fanno i selfie e scattano foto sotto al manifesto di Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant in "Un uomo, una donna" di Claude Lelouch, manifesto di questa 78esima edizione. È tutto pronto per il Festival di Cannes edizione 2025 che fino al 24 maggio porterà sulla Croisette star e mondanità da tutto il mondo.A partire da Robert De Niro che riceverà la Palma d'oro alla carriera a 81 anni, durante la cerimonia d'apertura. Un ritorno a casa per l'attore che qui nel 1976 vinse con "Taxi Driver". Grande attesa anche per Tom Cruise che ha scelto Cannes per l'anteprima mondiale di "Mission: Impossible - The Final Reckoning", ultimo capitolo della saga d'azione cominciata quasi 30 anni fa, con la regia di Brian De Palma, uno dei film fuori concorso più attesi, insieme con "Highest 2 Lowest", il nuovo thriller di Spike Lee con Denzel Washington ed "Eleanor the Great" di ScarlettJohansson, per la prima volta a Cannes da regista. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cannes 78 al via tra le star: De Niro, Scarlett Johansson, Tom Cruise

Approfondimenti da altre fonti

Cannes 78: gli ultimi titoli che si uniscono alla Selezione Ufficiale - Cannes 78: gli ultimi titoli che si uniscono alla Selezione UfficialeAlla vigilia dell’inizio del Festival di Cannes 2025, l’edizione numero 78, la Selezione Ufficiale della manifestazione si arricchisce degli ultimi titoli.ConcorsoRÉSURRECTIONBi GanFuori concorso13 JOURS, 13 NUITSMartin BourboulonProiezioni specialiTHE SIX BILLION DOLLAR MANEugene JareckiCannes PremiereMA FRÈRELise Akoka et Romane GueretCannes 78: la giuria ufficialeIl Festival di Cannes 2025 si svolgerà dal 13 al 24 maggio. 🔗Leggi su cinefilos.it

Cannes 78: annunciata la selezione ufficiale - Cannes 78: annunciata la selezione ufficialeDopo aver appreso nelle scorse settimane cheRobert De Niro riceverà la Palma d’Oro e che Tom Cruise tornerà al 78° Festival di Cannes con il suo nuovo film, Mission: Impossible – The Final Reckoning, che sarà presentato Fuori Concorso, Iris Knobloch, presidente, e Thierry Frémaux, delegato generale, hanno ora annunciato la selezione ufficiale di Cannes 2025 che si terrà dal quest’anno dal 13 al 24 maggio. 🔗Leggi su cinefilos.it

Cannes 78: Alice Rohrwacher presidente della giuria della Caméra d’or - Cannes 78: Alice Rohrwacher presidente della giuria della Caméra d’orDopo il duo dello scorso anno con Emmanuelle Béart e Baloji, quest’anno la regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher è stata scelta per presiedere la Giuria della Caméra d’or al Festival di Cannes 78. Questo premio è riservato d un’opera prima presentata nella Selezione Ufficiale, alla Semaine de la Critique o alla Quinzaine des Réalisateurs. 🔗Leggi su cinefilos.it

Cannes 78, map to the stars; Cannes 78 al via tra le star: De Niro, Scarlett Johansson, Tom Cruise; Tutto pronto per Cannes 78 tra red carpet e parata di star; Cannes 2025, la guida completa: quando inizia, le star più attese e gli italiani in concorso. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cannes 78 al via tra le star: De Niro, Scarlett Johansson, Tom Cruise - Cannes, 12 mag. (askanews) - I turisti si fanno i selfie e scattano foto sotto al manifesto di Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant in "Un uomo, una donna" di Claude Lelouch, manifesto di questa 78esi ... 🔗quotidiano.net

Cannes ricca di star. Domani il tappeto rosso, oggi lampi di memora cinefila - Da domani al via il Festival. Svelato il manifesto: l'abbraccio tra Aime'e e Trintignant in "Un uomo, una donna", di Claude Lelouch. "In un mondo che divide - dicono da Cannes - il potere del Cinema p ... 🔗msn.com

Tutto pronto per Cannes 78 tra red carpet e parata di star - Sulla Croisette ci saranno da Robert De Niro a Scarlett Johansson, passando per Bono Vox, Tom Cruise, Joaquin Phoenix e Nicole Kidman ... 🔗msn.com