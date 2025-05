Cannes 2025 la guida | quando inizia le star più attese e gli italiani in concorso

La 78ª edizione del Festival di Cannes 2025 si avvicina, in programma dal 13 al 24 maggio. La Croisette si prepara a ospitare star, registi e fan, pronti a vivere l'emozione del cinema internazionale. Scopriamo le star più attese e gli italiani in concorso, mentre il celebre red carpet si prepara a brillare.

La Croisette è in fermento: fan, vip, registi e attori si preparano a invadere la città per l’attesissima 78ª edizione del Festival di Cannes2025, in programma dal 13 al 24 maggio. Il celebre red carpet è già pronto ad accogliere gli ospiti, sotto lo sguardo simbolico del grande manifesto con Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, tratto dal film Un uomo, una donna di Claude Lelouch.Cannes2025: Robert De Niro e Tom Cruise aprono in grande stileA inaugurare il Festival sarà Robert De Niro, che riceverà la Palma d’Oro alla carriera, a 14 anni dalla sua presidenza di giuria. Ma l’evento entra subito nel vivo anche con la presenza di Tom Cruise, pronto a presentare in anteprima mondiale Mission: Impossible – The Final Reckoning.Tre film per l’Ucraina: Cannes accende i riflettori sui conflittiIl 13 maggio, tre proiezioni saranno dedicate al conflitto in Ucraina, per ricordare l’impegno di artisti e giornalisti. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Cannes 2025, la guida: quando inizia, le star più attese e gli italiani in concorso

Cannes, 12 maggio 2025 – È tutto pronto per la 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio. La Croisette è in fermento, tra fan e vip pronti a sfilare sull'iconico red carpet. L'enorme manifesto è già appeso: l'immagine scelta quest'anno dal direttore Thierry Fremaux è l'abbraccio fra Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant nel film di Claude Lelouch 'Un uomo, una donna'.

Festival di Cannes 2025, quando inizia e dove seguirlo: la giuria ricca di star attese - Mancano pochi giorni all'avvio della 78° edizione del Festival di Cannes che finalmente accende i riflettori sulla Croisette, trasformando la città francese nel fulcro del cinema internazionale. Il Festival, che si terrà dal 13 al 24 maggio, si preannuncia come sempre ricco di sorprese e di star, con presidente di giuria la splendida Juliette Binoche, ritornata a Cannes quarant'anni dopo il suo debutto nel film Rendez-vous di André Téchiné.

