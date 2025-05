Cande più Oristanio Fiorentina ko e Venezia fuori dalla zona retrocessione

Il Venezia conquista una vittoria fondamentale contro la Fiorentina, lasciando la zona retrocessione a due giornate dalla fine della Serie A. La squadra di Di Francesco risolleva il morale, mettendo nei guai Empoli e Lecce, mentre per Palladino arriva il secondo ko consecutivo in campionato. Una giornata decisiva che cambia le sorti della classifica.

La squadra di Di Francesco esce dalle sabbie mobili inguaiando Empoli e Lecce. Per Palladino secondo ko consecutivo in campionatoIl Venezia batte la Fiorentina ed esce dallazonaretrocessione a due giornate dal termine della Serie A. Sorpassate Empoli e Lecce grazie al successo sui viola stanchi dalle fatiche di Concerence. Ora il destino dei lagunari è tutto nelle mani, anzi nei piedi della squadra di Eusebio Di Francesco.Venezia-Fiorentina 2-1: Cande e Oristanio stendono i viola inguaiando Lecce ed Empoli (LaPresse) – Calciomercato.itPrimo tempo equilibrato, un po’ meglio la Fiorentina colpevole di sbagliare sempre l’ultimo passaggio. I padroni di casa crescono però nella ripresa infilando un uno-due micidiale con Cande (fuori in barella per un serio infortunio a tre dal 90?) e Oristanio. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cande più Oristanio, Fiorentina ko e Venezia fuori dalla zona retrocessione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serboIl direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi.VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Fiorentina, Bove parla della Nazionale: «Il sogno più grande è vestire la maglia della Nazionale. Posso tornare a giocare solo se…» - Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove ha parlato della possibilità di tornare a vestire la maglia della nazionale. Le parole Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair ha parlato della possibilità di tornare a giocare e ha svelato che il suo sogno più grande resta quello di vestire […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Mancini Juve (Tuttosport), scelta sempre più indirizzata verso l’ex ct! Il possibile scenario dopo la Fiorentina - di Redazione JuventusNews24Mancini Juve (Tuttosport), scelta sempre più indirizzata verso l’ex ct! Il possibile scenario dopo la partita in programma domenica contro la FiorentinaLa Juve è sempre più attratta dall’idea di affidare immediatamente la propria panchina a Roberto Mancini, ex ct della Nazionale italiana reduce dall’ultima esperienza in Arabia Saudita.Tutto o quasi dovrebbe dipendere dall’esito della sfida di domenica al Franchi contro la Fiorentina. 🔗Leggi su juventusnews24.com

