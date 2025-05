Candé e Oristanio firmano il colpo del Venezia | Fiorentina piegata 2-1

Il Venezia conquista un'importante vittoria contro la Fiorentina, battendola 2-1 in una partita decisiva per la salvezza. Grazie alle reti di Candé e Oristanio, i lagunari salgono al quartultimo posto, superando Empoli e Lecce. Determinazione e spirito di squadra hanno guidato il Venezia a un successo fondamentale in questa fase cruciale della stagione.