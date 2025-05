Campionati nazionali giovanili Finp 2025 il teatino Dario Criber conquista due ori

Sabato 10 maggio 2025, il Centro federale – Polo natatorio di Ostia ha ospitato i campionati nazionali giovanili Finp, un'importante manifestazione che ha visto la partecipazione di 96 atleti provenienti da 35 società italiane. Tra i talentuosi concorrenti, si è messo in luce Dario, giovane atleta dell’apd Vita e sport di Chieti, pronto a cimentarsi in una competizione che promette emozioni e nuove sfide.

Sabato 10 maggio 2025, presso il Centro federale – Polo natatorio di Ostia, si sono svolti i CampionatinazionaligiovaniliFinp. Alla manifestazione hanno preso parte 96 atleti in rappresentanza di 35 società italiane. Tra queste, anche l'apd Vita e sport di Chieti, con il giovane atleta Dario.

In questo fine settimana sono stati dieci i nuovi primati nazionali per atleti con disabilità intellettive. Campionati paralimpici a PalaCasali e Conti. Record con 160 atleti e pioggia di medaglie - Pioggia di record dei quasi 160 partecipanti alla kermesse tricolore targata Fisdir. Il fine settimana dedicato agli atleti con disabilità intellettivo relazionali ha chiuso il doppio appuntamento dei Campionati Italiani Paralimpici di Atletica Leggera Indoor sotto l’egida della Fispes e della Fisdir, svoltisi al PalaCasali e al Campo Italico Conti di Ancona. Ancora una volta impeccabile l’organizzazione dell’Anthropos Civitanova guidata dal Presidente Nelio Piermattei, con il patrocinio della Regione Marche e del comune di Ancona. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Due giovani nuotatori premiati in Comune: brillano ai Criteria Nazionali Giovanili - ieri mattina il sindaco Diego Ferrara e l’assessore allo Sport Manuel Pantalone hanno accolto in Comune Francesco Dante Ferraioli e Federico Rapposelli, due giovani promesse del nuoto che hanno rappresentato il territorio ai Criteria Nazionali Giovanili Bper di Nuoto 2025, svoltisi a Riccione... 🔗Leggi su chietitoday.it

Il Polo Liceale di Spoleto vince le selezioni regionali e vola ai campionati nazionali di matematica - Il Polo Liceale di Spoleto, per la prima volta nella sua storia, conquista le finali nazionali delle Olimpiadi della Matematica che si svolgeranno a Cesenatico. Un risultato straordinario che premia il talento, l'impegno e la passione degli studenti e dei loro docenti.Le finali nazionali si... 🔗Leggi su perugiatoday.it

L'atleta dell'apd Vita e sport, insieme ai giovani abruzzesi Verardi e Di Marco, conferma il talento paralimpico della regione

