Campi Flegrei Caso M5S | Fondi monitoraggio? Previsti nella Legge di Bilancio per il 2021 Niente di straordinario

I Campi Flegrei, un'area di grande interesse vulcanologico, tornano al centro del dibattito grazie alle recenti dichiarazioni del deputato del Movimento 5 Stelle. In un comunicato, sottolinea l'urgenza di potenziare la rete di monitoraggio dell'INGV e l'organico dell'Osservatorio Vesuviano, definendo le azioni intraprese come “ordinaria amministrazione” piuttosto che una scelta politica audace. La questione richiede attenzione e interventi concreti per garantire la sicurezza della

CampiFlegrei. Caso: “È solo un’operazione di ‘ordinaria’ amministrazione, altro che scelta politica coraggiosa.”Roma, 12 mag. – “Sono due anni che chiediamo, con insistenza e in tutte le sedi istituzionali, il potenziamento della rete di monitoraggio dell’INGV e della pianta organica dell’Osservatorio Vesuviano”. Cosi ha esordito in una nota il deputato flegreo del Movimento 5 Stelle, Antonio Caso“Per troppo tempo ci è stato detto che non era necessario e non c’erano le risorse. Oggi apprendiamo con soddisfazione che, nella ripartizione annuale del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, sono stati destinati 6 milioni di euro proprio per potenziare il monitoraggio della caldera flegrea”. Ha spiegato Caso.“Bene, ma chiariamo: questi non sono Fondi straordinari, né una risposta concreta a un’emergenza crescente. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

