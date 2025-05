Campi Flegrei a Ingv nuovi fondi per rafforzare monitoraggio terremoti

I fondi recentemente stanziati mirano a potenziare le infrastrutture di ricerca dedicate al monitoraggio in tempo reale dei segnali sismici e allo studio dei terremoti, con particolare attenzione all'area dei Campi Flegrei. Questa iniziativa rappresenta un passo cruciale per migliorare la sicurezza e la prevenzione dei rischi legati all'attività sismica, contribuendo a un approccio scientifico più efficace e tempestivo nella gestione delle emergenze.

I fondi sono destinati a rafforzare le infrastrutture di ricerca per il monitoraggio in tempo reale dei segnali sismici e lo studio dei terremoti, in particolare nell'area dei CampiFlegrei.

