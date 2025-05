CampaniAlleva il comune di Paduli protagonista tra storia ed enogastronomia

Tempo di lettura: 2 minutiUno stand, materiale informativo e la massima disponibilità di tutto lo staff. Paduli si mette in bella mostra in occasione dell’evento più importante tra tutti quelli organizzati sul territorio sannita. A CampaniAlleva il giorno dopo si contano ancora il numero di ingressi e la cifra si avvia verso un nuovo record di presenze, superando l’obiettivo, già di suo ambizioso, di 200mila ingressi. Il comune di Paduli, grazie all’intuizione della giunta comunale, ha sposato il progetto, sfruttando l’utenza dell’evento per far conoscere Paduli e le peculiarità del territorio. La storia, con la via Appia Traiana ‘Forum Novum Miglio X’, la Chiesa del Sacro Cuore e della Madonna Addolorata, passando all’aspetto enogastronomico con le zeppole e la tiella made in Paduli fino alla promozione dell’Infiorata del prossimo 21-22 giugno. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CampaniAlleva, il comune di Paduli protagonista tra storia ed enogastronomia

