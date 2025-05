Cambiamenti nella Formula 1 | tutte le novità del regolamento 2025

Nel 2025, la Formula 1 si prepara a una rivoluzione con significative modifiche al regolamento. La FIA, durante il Consiglio Automobilistico Mondiale in Ruanda, ha annunciato cambiamenti mirati alla gestione dei giri di formazione e delle auto danneggiate. Scopriamo insieme tutte le novità destinate a influenzare il futuro delle corse.

La FIA introduce alcune modifiche al regolamento sportivo in vista della stagione 2025, concentrandosi su aspetti cruciali come i giri di formazione e la gestione delle auto danneggiate. Le decisioni arrivano dal Consiglio Automobilistico Mondiale, riunitosi in Ruanda durante la cerimonia di premiazione dei campionati internazionali, dove è stato anche presentato il concept della nuova generazione di monoposto che debutterà nel 2026. In questo articolo vediamo nel dettaglio cosa cambierà e quali saranno le implicazioni in pista.Un nuovo approccio ai giri di formazioneUna delle prime novità che salta all’occhio nelle modifiche al regolamento2025 riguarda i giri di formazione, in particolare per chi parte dalla pit lane. Finora, queste vetture potevano restare ai box e unirsi alla gara solo all’ultimo momento, evitando il giro di formazione insieme agli altri. 🔗Leggi su Ildenaro.it

