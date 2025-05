Calvo Juve il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda | c’è già una squadra per il suo futuro I dettagli

Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue della Juventus, annuncia la sua partenza a fine stagione. Questa seconda esperienza in bianconero volge al termine, con già una nuova squadra pronta ad accoglierlo. Scopriamo i dettagli riguardanti la sua futura avventura e le implicazioni per il club torinese.

Francesco Calvo lascerà la Juve a fine stagione. L'attuale Managing Director Revenue del club bianconero è pronto a iniziare una nuova avventura in terra inglese, precisamente all'Aston Villa. È destinata a terminare la seconda avventura di Calvo in bianconero. Dopo l'esperienza dal 2011 al 2015, il dirigente è tornato nel 2022 come Chief of Staff per poi essere nominato Chief Football Officer. Attualmente ricopre la posizione di Managing Director Revenue & Football Development, un ruolo che è destinato ad avere ancora per poco tempo. A riportarlo è Luca Momblano.