Calendario scolastico Toscana inizio lezioni il 15 settembre 2025

La Regione Toscana ha ufficializzato il calendario scolastico per l'anno 2025/2026. Le lezioni prenderanno il via lunedì 15 settembre 2025 e si concluderanno mercoledì 10 giugno 2026, coinvolgendo tutte le scuole di ogni ordine e grado. Scopriamo insieme i dettagli e le principali novità di questo nuovo anno scolastico.

