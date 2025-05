Calendario scolastico 2025 26 | quando inizia la scuola a settembre Le date per regione AGGIORNATO con Toscana

Scopri quando inizia la scuola a settembre 2025 con il nostro approfondimento sul calendario scolastico 2025/26. Le regioni italiane, tra cui la Toscana, hanno aggiornato le date di inizio e fine delle lezioni. Resta informato su tutte le novità per organizzare al meglio il tuo ritorno sui banchi!

Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO] - Quando inizia la scuola a settembre? Manca ancora qualche settimana alla fine delle lezioni dell'anno scolastico 2024/25. Le Regioni iniziano a pubblicare le delibere dei calendari del prossimo anno scolastico 2025/26.L'articolo Calendario scolastico 2025/26: quando inizia la scuola a settembre. Le date per regione [AGGIORNATO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Calendario scolastico 2025/26, in Liguria lezioni al via il 15 settembre. Anief: ponte di Carnevale e 3 giorni di stop lezioni - Soddisfazione da Anief Liguria per l’esito della riunione del CRIF (Comitato Regionale Istruzione e Formazione), riconvocato il 5 maggio 2025 con l’obiettivo di rivedere e migliorare la proposta di calendario scolastico regionale per l’anno 2025/2026. Si comincia il 15 settembre.L'articolo Calendario scolastico 2025/26, in Liguria lezioni al via il 15 settembre. Anief: ponte di Carnevale e 3 giorni di stop lezioni sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

