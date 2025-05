Calendario scolastico 2025 26 in Toscana | date festività e dettagli

Nel 2025/26, il calendario scolastico in Toscana prevede date importanti per l'inizio e la conclusione delle attività didattiche, insieme alle festività e alle sospensioni. Questa delibera regionale garantirà il rispetto delle normative nazionali e delle esigenze delle scuole, offrendo così un quadro chiaro per famiglie e studenti. Scopriamo insieme i dettagli!

La Regione Toscana ha ufficialmente approvato le modalità per la definizione del Calendarioscolastico per l’anno 202526. La delibera stabilisce le date di inizio e fine delle attività didattiche, i periodi di sospensione e le deroghe ammesse, nel rispetto della normativa nazionale e delle esigenze locali. L’obiettivo è garantire un equilibrio tra continuità didattica e . Calendarioscolastico202526 in Toscana: date, festività e dettagli Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

