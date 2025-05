Calendario Juve | i bianconeri chiudono al quarto posto la giornata 36! Il recap sulla corsa Champions con tutte le sfide di Lazio Roma e Bologna

La Juventus chiude la giornata 36 di Serie A al quarto posto, consolidando la sua posizione nella corsa alla Champions. In questo articolo, analizziamo il pareggio contro la Lazio e la sconfitta del Bologna contro il Milan, oltre a fare il punto sulle sfide di Roma e Lazio in vista del finale di stagione.

CalendarioJuve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma e Bologna: tutti gli incroci di maggio e il punto sulla lotta al quartopostoLa Juve conclude la giornata 36 di Serie A al quartoposto. Il pareggio contro la Lazio, la sconfitta del Bologna contro il Milan, la Fiorentina che esce dalla corsa dopo aver perso contro il Venezia ma soprattutto la Roma perde contro l’Atalanta, lasciando i bianconeri ancora al quartoposto.Classifica Serie A4) Juventus 645) Lazio 646) Roma 637) Bologna 628) Milan 60CalendarioBolognaFiorentina-Bologna (18 maggio)Bologna-Genoa (25 maggio)CalendarioJuveJuventus-Udinese (18 maggio)Venezia-Juventus (25 maggio)CalendarioLazioInter-Lazio (18 maggio)Lazio-Lecce (25 maggio)CalendarioRomaRoma-Milan (18 maggio)Torino-Roma (25 maggio) . 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calendario Juve: i bianconeri chiudono al quarto posto la giornata 36! Il recap sulla corsa Champions con tutte le sfide di Lazio, Roma e Bologna

