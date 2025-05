Calendario Europei canoa slalom 2025 | programma orari tv streaming

Nel maggio 2025, Vaire-sur-Marne, in Francia, ospiterà gli Europei di canoa slalom, un evento che promette emozioni e competitività. Le gare, che si svolgeranno sul canale delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, includeranno 12 specialità, con 6 eventi maschili e 6 femminili, sia individuali che a squadre. Gli atleti si sfideranno per conquistare i titoli continentali nella categoria senior.

La canoaslalom vedrà andare in scena gli Europei2025 a Vaire-sur-Marne, in Francia, sul canale sede delle gare di Parigi 2024: saranno 12 le specialità previste, che si disputeranno da giovedì 15 a domenica 18 maggio. In programma, nel complesso, 6 gare maschili e 6 femminili, tra prove individuali ed a squadre.In Francia si assegneranno i titoli continentali nella categoria senior di canoaslalom e cross kayak: in casa Italia l’oro olimpico Giovanni De Gennaro tornerà in gara sul canale che lo ha consacrato a Parigi 2024 e sarà impegnato sia nel K1 maschile che nel cross kayak.La diretta tv degli Europei2025 di canoaslalom non è prevista, mentre la diretta streaming sarà assicurata per le qualificazioni su YouTube Canoe Europe e per le finali su Eurovision Sport. La diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei canoa slalom 2025: programma, orari, tv, streaming

Canoa slalom, i convocati dell’Italia per gli Europei: De Gennaro torna sul canale dell’oro olimpico - Partirà da Vaire-sur-Marne, sede delle gare di Parigi 2024, la stagione internazionale della canoa slalom: come di consueto la nuova annata agonistica si apre con gli Europei senior, che si terranno nella località francese dal 14 al 18 maggio.Si assegneranno i titoli continentali della canoa slalom e del cross kayak, e saranno nel complesso 13 gli azzurri al via, con 7 uomini e 6 donne: l’oro olimpico Giovanni De Gennaro torna in gara sul canale che lo ha consacrato a Parigi 2024 e sarà impegnato sia nel K1 maschile che nel cross kayak. 🔗Leggi su oasport.it

