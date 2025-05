Calcit rincorsa per il futuro Sfiora i cinquantamila euro e mette in piazza i suoi eroi Nonni artigiani e bici in fumo

Alessandro Brandi, ottantenne ex macchinista, dedica oggi il suo tempo a riparare furgoni e trattori recuperati dalle discariche, insieme ai suoi inseparabili amici. Nella vivace Oasi, l’officina aretina di solidarietà internazionale, si respira passione e impegno.

Ha ottanta anni, un tempo guidava i treni, oggi con i suoi amici ripara furgoni e trattori ripescati dalle discariche. E lo fa sotto il segno del Calcit. Alessandro Brandi è uno dei punti di forza di Oasi, l’officina aretina di solidarietà internazionale. "Neanche il tempo di aprire il banco e dodici biciclette sono andate a ruba". Naturalmente riparate da lui e dai suoi amici, un po’ agè ma forti come querce. "Aiutiamo il Calcit ma anche tanti altri: uno dei nostri trattori risistemati è andato in Umbria nei giorni dell’alluvione per aiutare a rimuovere il fango". Ieri era domenica ma già domani si ritroveranno nell’officina di via Tagliamento, la sede operativa: ogni martedì da semplici pensionati "timbrano il cartellino" e accendono i motori. Il loro stendardo sventola al sole della mattinata Calcit, prima che nel pomeriggio la pioggia spegnesse i motori e gli entusiasmi. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Calcit, rincorsa per il futuro. Sfiora i cinquantamila euro e mette in piazza i suoi eroi. Nonni artigiani e bici in fumo

