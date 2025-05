Calciomercato Sane cambia agente | affare in Serie A

Leroy Sané è pronto a voltare pagina e lasciare il Bayern Monaco. Con il suo futuro in bilico, si profila un'interessante opportunità in Serie A. In queste settimane cruciali, emergono novità su una possibile mossa strategica che potrebbe segnare un cambiamento decisivo per il talento tedesco, desideroso di una nuova sfida e di una rinascita nel massimo campionato italiano.

Leroy Sane non vede l’ora di cambiare definitivamente aria. Subito l’addio al Bayern Monaco, ma spunta un nuovo affare in Serie A: ecco la mossa decisivaSaranno settimane decisive per conoscere subito la prossima destinazione del tedesco del Bayern Monaco Leroy Sane. Ecco la nuova mossa vincente in vista della prossima stagione: la novità dell’ultim’ora. Ha optato anche per il cambio di procuratore per trovare subito una nuova big di spessore internazionale.Calciomercato, Sanecambiaagente: affare in Serie A – Lapresse – Calciomercato.it La storia d’amore tra Sane e il Bayern Monaco ormai è ai titoli di coda. Il calciatore tedesco è pronto a cambiare aria: il suo contratto è in scadenza nel prossimo 30 giugno. Il club bavarese non ha intenzione di prolungare il suo contratto: spunta il nuovo affare in Serie A dopo il cambio di procuratore. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, Sane cambia agente: affare in Serie A

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Juve, Giuntoli incontra l’agente: già decisa una conferma per la prossima stagione. Cifre e dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, Giuntoli ha già incontrato l’agente: Kalulu sarà riscattato a titolo definitivo dal MilanPierre Kalulu e la Juve ancora insieme oltre al 2025. Come riportato da Calciomercato.com, ci sarebbe già stato un incontro tra Cristiano Giuntoli e l’agente del difensore francese.Nel faccia a faccia sarebbe stata comunicata l’intenzione da parte della società di riscattare dal Milan il cartellino del calciatore. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato Inter, l’ex agente di Asensio parla della trattativa con i nerazzurri: «C’è stato un tempo in cui poteva approdare in Italia…» - Calciomercato Inter, l’ex agente di Asensio non smentisce la trattativa a gennaio: la rivelazione di Horacio Gaggioli sul talento spagnolo Durante l’ultima sessione invernale di calciomercato sono circolate alcune voci su un possibile interessamente dell’Inter per Marco Asensio. Il trequartista spagnolo alla fine si è trasferito all’Aston Villa in Premier League. L’ex agente dello spagnolo, […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Calciomercato Inter, il club cambia approccio! Ecco le nuove linee guida dettate da Oaktree - di RedazioneCalciomercato Inter, il club cambia approccio! Ecco le nuove linee guida dettate da Oaktree. La conferma del presidente MarottaNella conferenza stampa post CDA, il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, ha parlato cosi del nuovo approccio al calciomercato Inter.IL NUOVO MODELLO DI CALCIOMERCATO – «Non sarà un cambiamento radicale, cambia un po’ l’approccio al calciomercato. Negli ultimi anni siamo ricorsi ai giocatori svincolati, faremo qualche innesto giusto, alcune idee le stiamo già portando avanti adesso. 🔗Leggi su internews24.com

Calciomercato, Sane cambia agente: affare in Serie A; Bayern Monaco, Sané cambia agente e aumenta le pretese per il rinnovo; Calciomercato Bayern, Sanè torna caldo: incontro con l'agente; Chiesa, il futuro alla Juve resta incerto: rispunta il top club. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sané, colpo di scena: cambia agente e ora chiede di più al Bayern Monaco per il rinnovo - Tutto sembrava indirizzato al lieto fine tra Leroy Sané e il Bayern Monaco. Il vecchio entourage di Sané, 11Wins, aveva raggiunto un accordo. 🔗tuttomercatoweb.com

Sorpresa Juve, colpo Sane a zero: annuncio in diretta | ESCLUSIVO - Sane, Osimhen e Tonali le ultime clamorose notizie di calciomercato sulla Juventus. Il focus sul nostro canale Youtube ... 🔗calciomercato.it