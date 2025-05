Calciomercato Napoli in attacco tutto su David | il punto sulla trattativa

Il calciomercato del Napoli si infiamma con il possibile arrivo di Jonathan David. Le ultime notizie rivelano che la trattativa è in fase avanzata, con il club partenopeo pronto a intensificare i contatti per portare l'attaccante canadese sotto l'ombra del Vesuvio. Scopriamo i dettagli di questa operazione che potrebbe rivoluzionare l'attacco azzurro.

Secondo le ultime notizie di CalciomercatoNapoli, sarebbe a un punto molto importante la trattativa per portare Jonathan David all’ombra del Vesuvio la prossima stagione. CalciomercatoNapoli Sarebbe in fase avanzata la trattativa tra Jonathan David e il Napoli, tanto che nelle ultime ore il club azzurro avrebbe presentato un’offerta verbale molto importante al . 🔗Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calciomercato Napoli, in attacco tutto su David: il punto sulla trattativa

