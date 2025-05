Calciomercato Napoli cresce la fiducia per De Bruyne | la situazione

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l'interesse crescente per Kevin De Bruyne, in scadenza di contratto. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la trattativa per portare il talentuoso centrocampista a parametro zero sta guadagnando slancio. Ecco tutti i dettagli su questa potenziale operazione di grande impatto per la squadra partenopea.

Le ultime sulle mosse di Calciomercato del Napoli, con la trattativa aperta per Kevin De Bruyne a parametro zero. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli sarebbe sempre più vicino a Kevin De Bruyne. I segnali arrivati nelle ultime ore sono infatti stati incoraggianti, con il

