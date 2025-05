Calciomercato Milan Loftus-Cheek al Napoli? Conte lo ha valutato per …

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, potrebbe essere un'idea per il Napoli? Ecco l'indiscrezione degli ultimi giorni 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Loftus-Cheek al Napoli? “Conte lo ha valutato per …”

Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Juve: Milan e Napoli sull’ex bianconero! Vogliono riportarlo in Serie A, servono 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affare - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: Milan e Napoli vogliono l’ex bianconero! Sono pronte a riportarlo in Serie A in cambio di 60 milioni! Tutti i dettagli sull’affareTornano a rimbalzare rumors dall’Inghilterra circa il possibile ritorno in Serie A di Dejan Kulusevski. Come riferito da GiveMeSport, lo svedese potrebbe lasciare il Tottenham e sarebbe finito nel mirino anche di Milan e Napoli. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato Milan, Leao al Napoli idea per l’estate? Sì, ma ad una condizione - Rafael Leao, attaccante del Milan, può essere un'idea per il Napoli in estate? L'esperto di calciomercato spiega l'unica condizione possibile 🔗Leggi su pianetamilan.it

Calciomercato, dall'Inghilterra: "Kulusevski può tornare in Italia in estate, Napoli e Milan sulle sue tracce" - Dejan Kulusevski continua a mettersi in luce in Premier League con la maglia del Tottenham. Eppure dall'Inghilterra continuano ad arrivare voci incerte sul suo futuro. L'ex Juve, secondo quanto riferisce Football Insider, starebbe pensando ad un ritorno in Italia in estate, nonostante gli... 🔗Leggi su napolitoday.it

Tonali e un colpo dal Milan: così convincono Conte a firmare; Milan, Loftus-Cheek si scalda per Napoli: non ha mai battuto McTominay; Niente Napoli-Milan per Loftus-Cheek: operato per un attacco di appendicite acuta; Loftus-Cheek operato d'urgenza a Napoli dopo aver accusato forti dolori: è appendicite acuta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli-Milan, non solo Loftus Cheek: ecco l’altra pesante assenza - Antonio Conte deve fare a meno del calciatore scozzese, uomo cardine del centrocampo azzurro. A causa dell’assenza di McTominay, il mister decide di riproporre il 4-3-3, abbandonando la difesa a ... 🔗calciomercato.it

Infortunio Loftus-Cheek: brutte notizie per il Milan! Non ci sarà contro il Napoli, il comunicato del club - Secondo quanto appreso da Milannews24, il Milan ha perso per infortunio Loftus-Cheek per la partita di stasera al Maradona contro il Napoli di Serie A. Ecco il comunicato del club rossonero ... 🔗calcionews24.com

Milan, Loftus-Cheek ricoverato per appendicite: salta il Napoli - Ruben Loftus-Cheek non ci sarà con il Napoli . Il centrocampista del Milan, che era dato come possibile titolare per la partita del Maradona, è stato ricoverato per un attacco acuto di ... 🔗msn.com