Calciomercato Milan la Premier League punta un Top rossonero | ecco chi

Il calciomercato è sempre in fermento e il Milan si trova al centro di alcune trattative interessanti. Secondo Orazio Accomando, diversi club di Premier League stanno puntando un top player rossonero. Scopriamo insieme di chi si tratta e quale potrebbe essere il suo futuro!

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, alcuni club di PremierLeague seguono con attenzione un giocatore del Milan

Calciomercato Milan, il futuro di Theo in bilico: sirene dalla Premier League - Il futuro di Theo Hernandez al Milan è incerto, con sirene dalla Premier League pronte a bussare alla porta del terzino francese 🔗Leggi su pianetamilan.it

Calciomercato Milan, la Premier League si muove per Alex Jimenez: Giorgio Furlani pronto ad incontrare il Real Madrid. L’indiscrezione - In vista del calciomercato il Milan deve fare i conti con la Premier League che bussa alla porta per Alex Jimenez, Furlani pronto a incontrare il Real Madrid.Le prestazioni di Alex Jimenez con la maglia del Milan non sono passate inosservata, secondo il noto giornalista Matteo Moretto, alcuni club di Premier League hanno bussato alla porta per il terzino spagnolo di proprietà del Real Madrid, presentando un offerta di più di 20 milioni. 🔗Leggi su dailymilan.it

Calciomercato Milan, la Premier League chiama Rafael Leao. La squadra - In vista del calciomercato estivo il Milan deve fare i conti con l’interesse della Premier League per Rafael Leao, chiesti 100 milioniIl Milan in estate si prepara per un nuovo corso, che con molta probabilità sarà guidato da Massimiliano Allegri in panchina. Resta da capire chi dell’attuale rosa rossonera resterà nella prossima stagione, in bilico le posizioni di Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao. 🔗Leggi su dailymilan.it

Calciomercato Milan, svolta a sorpresa per la fascia sinistra - Calciomercato Milan, svolta a sorpresa per la fascia sinistra. Le ultime indiscrezioni rivelano il possibile piano rossonero per il futuro. Manca sempre meno alla tanto attesa finale di Coppa Italia, ... 🔗msn.com

Milan, un rossonero “scappa” da Mourinho: l’indiscrezione di mercato - Un calciatore rossonero ha già fatto le valigie e sarebbe pronto a volare in Turchia da Josè Mourinho: ecco l’indiscrezione. Tra due giorni arriverà la partita della verità: mercoledì sera alle ore 21 ... 🔗msn.com

Calciomercato Milan, Furlani fissa il prezzo per cedere il big: 100 milioni di euro o non va da nessuna parte - Calciomercato Milan, Furlani fissa il prezzo per cedere il big: 100 milioni di euro o non va da nessuna parte. Le ultimissime sui rossoneri Rafael Leao è uno dei nomi attenzionati da diversi top club ... 🔗milannews24.com