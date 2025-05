Calciomercato Juventus quel difensore non interessa solo ai bianconeri! Piace anche a un club di Premier League | primi contatti avviati!

Nel calciomercato Juventus si fa sempre più interessante la situazione di Diego Coppola, giovane difensore del Verona. Dopo le voci che lo accostano ai bianconeri, anche club della Premier League hanno iniziato a mostrarne interesse, avviando i primi contatti. Gli sviluppi sono attesi con grande attenzione, visto il potenziale impatto del giocatore sul futuro della difesa juventina.

CalciomercatoJuventus, un difensore che Piace ai bianconeri è finito nel mirino della PremierLeague: primicontattiavviati!Emergono aggiornamenti molto importanti in relazione al possibile futuro di Diego Coppola, difensore di proprietà del Verona che è entrato di prepotenza nel mirino del CalciomercatoJuventus e non solo.Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano sul proprio profilo X, il giocatore sarebbe seguito anche dal Brighton: il sodalizio inglese avrebbe già intrattenuto i primicontatti in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, quel difensore non interessa solo ai bianconeri! Piace anche a un club di Premier League: primi contatti avviati!

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono Hancko ma attenzione a quel club e all’obiettivo da raggiungere: le ultime sul difensore del Feyenoord - Calciomercato Juventus, l’operazione diventa sempre più difficile: i bianconeri devono centrare quell’obiettivo e devono anticipare l’interesse di quella big europea E’ sempre più difficile per la Juventus arrivare a David Hancko. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset nell’edizione odierna, i bianconeri, per poter acquistare il difensore del Feyenoord, dovranno per forza qualificarsi alla prossima edizione […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Calciomercato Juventus, movimenti in difesa: quel giovane è nel mirino di Giuntoli! Tutti i dettagli e la concorrenza che gravita attorno al colpo per il futuro! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, il giovane difensore è nel mirino di Giuntoli! I dettagli e la concorrenza che gravita attorno al colpo per il futuroNel corso di questi ultimi mesi è stato accostato al calciomercato Juventus anche il nome di Jorrel Hato, giovanissimo difensore di proprietà dell’Ajax che sta facendo vedere già grandi cose con la maglia dei lancieri.Tuttavia i bianconeri non sono naturalmente l’unico club sulle tracce del 19enne. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, individuato il pilastro per fare tornare grandi i bianconeri: all in su quel giocatore? Cifre e tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, individuato il pilastro per tornare grandi: le ultimissime sulle mosse dei bianconeri in entrataIl calciomercato Juve pensa al futuro. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto l’obiettivo principale dei bianconeri sarebbe Sandro Tonali del Newcastle. PAROLE – «La Juve ha messo in cima ai desideri Tonali, il profilo simbolo da cui ripartite. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato Juve, beffato il Napoli per quel difensore?; Juve, tra colpi e addii: “Il difensore dalla Serie A. Cambiaso? No, ecco chi va via” | ESCLUSIVO; Infanzia difficile, le case-famiglia, il calcio come riscatto: tutto il mondo di Lloyd Kelly; Calciomercato Juve, Madama vuole un difensore dl City!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Juventus, quel difensore non interessa solo ai bianconeri! Piace anche a un club di Premier League: primi contatti avviati! - Calciomercato Juventus, un difensore che piace ai bianconeri è finito nel mirino della Premier League: primi contatti avviati! Emergono aggiornamenti molto importanti in relazione al possibile futuro ... 🔗juventusnews24.com

Coppola Juventus e non solo, ci prova ora quel club di Premier League! Primi contatti tra le parti: i dettagli - Coppola Juventus e non solo, ci prova ora quel club di Premier League! Primi contatti tra le parti in vista della prossima sessione estiva: i dettagli Ci sono novità molto importanti per quanto riguar ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, quale futuro per Renato Veiga? La nuova mossa di Giuntoli - La Juventus sta attraversando dei mesi molto complicati in cui, gran parte degli obiettivi stagionali, sono svaniti. Molti calciatori non hanno reso al loro massimo, deludendo tifosi e addetti ai ... 🔗jmania.it