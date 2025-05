Calciomercato Juventus possibile sfida all’Inter e non solo | osservatori per quell’obiettivo del club bianconero Cosa succede

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un possibile duello contro l'Inter per assicurarsi Ange-Yoan Bonny, giovane talento del Parma. Gli osservatori bianconeri seguono con attenzione il giocatore, ma la concorrenza in Serie A si fa intensa. Scopriamo le ultime novità su questo intrigante obiettivo del club torinese.

CalciomercatoJuventus, possibilesfidaall’Inter. Le ultime novità sull’obiettivo del clubbianconeroAnge-Yoan Bonny, l’ultimo gioiello del Parma, è monitorato dal Calciomercato Juve, ma piace anche ad altre rivali dei bianconeri in Serie A. Come riferito da Nicolò Schira, infatti, gli osservatori di Inter e Roma erano presenti alle ultime partite della squadra emiliana in campionato.Anche nerazzurri e giallorossi monitorano il giovane attaccante classe 2003, ancora senza offerte arrivate al Parma. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti sul fronte Bonny. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, possibile sfida all’Inter e non solo: osservatori per quell’obiettivo del club bianconero. Cosa succede

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma a giugno. Ora c’è l’Inter in pole position? Rivelazione sull’obiettivo - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, ora c’è l’Inter in pole? Rivelazione sul futuro del possibile obiettivo in difesaPer il calciomercato Juventus, nelle ultime sessioni, si è parlato anche dell’obiettivo Sam Beukema. Il difensore del Bologna si sta confermando anche in questa stagione e continua ad attirare le attenzioni delle big. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, Beukema sarebbe in cima alla lista dell’Inter. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Calciomercato Inter, Ausilio sfida ancora la Juventus? Entrambe seguono quell’attaccante - di RedazioneCalciomercato Inter, Ausilio sfida ancora la Juventus? Entrambe seguono quell’attaccante per il futuro. Ecco le ultime sulla situazioneSpunta un nuovo profilo tra gli obiettivi del calciomercato Inter per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione: si tratta di Evangelos Pavlidis. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur, il club nerazzurro avrebbe iniziato a seguire con attenzione l’attaccante greco classe 1998, attualmente in forza al Benfica, ma non sarebbero soli. 🔗Leggi su internews24.com

Calciomercato Juventus, sarà sfida all’Inter! Prezzo già fissato per quell’obiettivo: serviranno oltre 40 milioni di euro nella prossima estate. Ultime - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, sfida all’Inter! Svelate le cifre per l’obiettivo Castro dal Bologna. Tutti gli aggiornamentiCome riportato da La Repubblica, il calciomercato Juve sarebbe pronto a sfidare l’Inter per Santiago Castro, l’attaccante argentino classe 2004 esploso definitivamente con la maglia del Bologna.Il club emiliano valuterebbe il cartellino di Castro tra i 40 e i 45 milioni di euro, con i bianconeri che sarebbero però intenzionati a fare un tentativo per anticipare la concorrenza dell’Inter. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Juventus-Inter: come stanno le squadre, le probabili formazioni, la possibile sfida in Champions e tutto quello che c’è da sapere; Doppio annuncio su Thuram e le ultime su Juventus-Inter; Juve, il sogno si chiama Victor Osimhen: possibile sfida col PSG; Hato Juventus, ritorno di fiamma per il gioiello dell'Ajax?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mercato Juventus, occhi sul talento: possibile colpo da 20 milioni di euro. Gli ultimi aggiornamenti - Mercato Juventus, occhi sul talento: colpo da 20 milioni di euro e possibile sfida al Milan. Tutti gli aggiornamenti Arrivano importanti conferme su Ardon Jashari. Come riferito da Matteo Moretto di R ... 🔗juventusnews24.com

Randal Kolo Muani fa sperare la Juventus sul futuro - Randal Kolo Muani non vuole necessariamente tornare al PSG e si dichiara felice alla Juventus: il possibile futuro dell'attaccante a giugno. 🔗msn.com

Juve Udinese, anche Runjaic ne perde due! Non solo Lucca: saranno squalificati per la prossima sfida dell’Allianz Stadium - Juve Udinese, anche Runjaic ne perde due! Non solo Lucca: squalificato l’attaccante e Atta per la prossima partita Dopo Kalulu, espulso, e Thuram e Savona diffidati ed ammoniti in Lazio Juve, anche l’ ... 🔗juventusnews24.com