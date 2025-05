Calciomercato Juventus Giuntoli si fa vedere dalle parti della Casa Blanca | piace quel big del Real Madrid in uscita L’indiscrezione

Nel turbinio del calciomercato, la Juventus potrebbe avvicinarsi a un big del Real Madrid in uscita. Secondo l'edizione online di Fichajes, il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, è stato avvistato nei pressi della “Casa Blanca”, alimentando le speculazioni su un possibile accordo. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ecco tutti i dettagli sull'operazione che potrebbe stravolgere le sorti della Juventus.

