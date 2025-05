Calciomercato Juve LIVE | Savona nel mirino del City Douglas Luiz può tornare in Premier League

Segui con noi le ultime novità sul calciomercato della Juventus, dove ogni giorno nuove trattative e indiscrezioni prendono forma. La dirigenza bianconera è attivamente impegnata nella ricerca di talenti da inserire nella rosa, puntando a rafforzare l'organico in vista della sosta invernale e a ottimizzare le risorse in bilancio. Rimanete connessi per aggiornamenti tempestivi su incontri e affari conclusi.

Indice dei contenutiUltimissime CalciomercatoJuve: SABATO 10 MAGGIO 2025Ultimissime CalciomercatoJuve: VENERDÌ 9 MAGGIO 2025Ultimissime CalciomercatoJuve: GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2025Ultimissime CalciomercatoJuve: MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025Ultimissime CalciomercatoJuve – LIVEUltimissime CalciomercatoJuve: LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025Coppola Juventus e non solo, ci prova ora quel club di PremierLeague! Primi contatti tra le parti: i dettagliAlberto Costa Juve, cambia ancora il futuro del portoghese? Non si esclude ora questo scenario: ultimissimeKolo Muani Juventus (Gazzetta), cresce il feeling tra le parti: svelata la strategia dei bianconeri per convincere il PSGSavona Manchester City (Tuttosport), tutto vero: Citizens all'assalto del terzino, già fissato il prezzo per la cessioneDouglasLuizJuve, che succede? Due club di Premier hanno già mosso i primi passi, sullo sfondo anche quella bigUltimissime CalciomercatoJuve: DOMENICA 11 MAGGIO 2025SavonaJuve, accordo raggiunto tra l'esterno e un grande club di PremierLeague! Già discussi questi termini tra le due parti.

