Calciomercato Juve la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco | sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza Novità importanti

La Juventus si prepara a un'estate calda sul fronte del calciomercato! Secondo Ciro Venerato, la società bianconera ha presentato un'offerta da 80 milioni di euro al Napoli per il talentuoso attaccante Victor Osimhen. Scopriamo insieme i dettagli di questa ambiziosa proposta che potrebbe rivoluzionare l'attacco della squadra piemontese.

CalciomercatoJuve, la società bianconera scalda i motori per l’estate! avanzati 80 milioni per quel super attaccanteCiro Venerato, dagli studi della Rai, ha parlato dell’offerta che la Juventus ha presentato al Napoli per Victor Osimhen. Di seguito, rendiamo note le parole del giornalista, il quale rende noti i termini della maxi proposta che i bianconeri hanno avanzato ai partenopei e la posizione del club campano.PAROLE – «La Juventus nel frattempo ha offerto 80 milioni per Osimhen ricevendo un momentaneo rifiuto. Giuntoli pronto a riformulare l’offerta al Napoli». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la società avanza una prima super proposta per il principale obiettivo dell’attacco: sul piatto ben 80 milioni! Ecco la risposta del club d’appartenenza. Novità importanti

