Calciomercato Juve dalla Spagna infiammano le mosse dei bianconeri | due nuovi obiettivi nel mirino C’è anche un ex giocatore della Serie A | la novità

Il calciomercato della Juventus si infiamma grazie alle notizie che arrivano dalla Spagna. I bianconeri puntano su due nuovi obiettivi, tra cui figura un ex giocatore della Serie A. Scopriamo i dettagli e le ultime novità su Nahuel Molina, un possibile rinforzo per la fascia destra della squadra.

CalciomercatoJuve, dallaSpagnainfiammano le mosse dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sull’ex giocatoredellaSerie AIl nome di Nahuel Molina entra tra le opzioni del CalciomercatoJuve per rinforzare la fascia destra. Il laterale argentino, attualmente in forza all’Atletico Madrid, è osservato speciale anche da Roma e Inter, che come la Juventus valutano la possibilità di riportarlo in Italia.Come riferito da Mundo Deportivo, molto dipenderà dalle scelte dell’allenatore Diego Simeone, che sarà molto importante per il futuro del giocatore. Arrivato in Spagna dopo l’ottima esperienza con l’Udinese, Molina non ha sempre brillato dopo il successo con l’Argentina al Mondiale e ora la sua permanenza a Madrid è in dubbio. L’Atletico, però, non vuole svendere: per lasciarlo partire chiede almeno 20 milioni di euro, cifra investita due stagioni fa. 🔗Leggi su Juventusnews24.com