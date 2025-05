Calciomercato Juve clamoroso | Guardiola vuole anche quel giovane bianconero! Servono almeno 20 milioni di euro

In questi giorni, il mercato estivo si infiamma con indiscrezioni che riguardano Nicolò Savona, giovane terzino della Juventus. Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su di lui, pronto a fare un investimento significativo. Secondo le ultime notizie, serviranno almeno 20 milioni di euro per strappare il talento bianconero alla Vecchia Signora. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa intrigante trattativa.

CalciomercatoJuve: Guardiolavuoleanchequelgiovanebianconero! Servonoalmeno 20 milioni di euro per strapparlo alla Vecchia SignoraArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il possibile futuro di Nicolò Savona, terzino che nel corso di questa stagione si è messo in mostra con la maglia della prima squadra della Juve.Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport il bianconero sarebbe finito nel mirino del Manchester City, rimasto stregato da lui nel confronto in Champions League dello scorso dicembre. Per il CalciomercatoJuve non è incedibile, ma serviranno proposte da almeno 20 milioni di euro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, clamoroso: Guardiola vuole anche quel giovane bianconero! Servono almeno 20 milioni di euro

