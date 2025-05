Calciomercato Juve blitz in Italia | gli agenti hanno incontrato una rivale Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri Gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Juve in fermento: un blitz in Italia ha svelato l'interesse del Napoli per Jonathan David. Gli agenti dell'attaccante canadese hanno incontro a sorpresa con la rivale bianconera, aprendo nuovi scenari nella corsa per accaparrarsi il talento. Ecco gli ultimi aggiornamenti su questa situazione in evoluzione.

CalciomercatoJuve, blitz in Italia: il Napoli fa sul serio ed ha incontrato l’entourage di David. I dettagliIl Napoli fa sul serio per Jonathan David. Gli agenti dell’attaccante canadese sono stati nella città partenopea negli scorsi giorni, come confermato anche da Sky Sport. La trattativa, a differenza di De Bruyne, è complicata e richiederà più tempo, ma il club di De Laurentiis sarebbe intenzionato ad arrivare all’intesa. Il principale nodo da superare è quello relativo alla clausola rescissoria richiesta dall’entourage del calciatore. Il CalciomercatoJuve, però, è già avvisato. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, blitz in Italia: gli agenti hanno incontrato una rivale. Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti

