Calciomercato Inter Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A

L'Inter continua a pianificare il futuro, con Piero Ausilio impegnato a rinforzare la difesa. Due nomi dalla Serie A emergono in cima alla lista dei potenziali acquisti, mentre la trattativa per Luis Henrique volge al termine. Scopriamo le ultime novità sul calciomercato nerazzurro e le strategie del club per la prossima stagione.

CalciomercatoInter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cimaallalista due nomi dallaSerie A per le prossime sessioni di mercatoIl CalciomercatoInter non si concentra solo su Luis Henrique, ormai vicino alla conclusione della trattativa. Il club nerazzurro è attivo sul mercato estivo anche su altri versanti, tra cui quello della difesa. A fare il punto della situazione è stato Niccolò Ceccarini su TMW.LE ULTIME DI MERCATO- «Un’altra operazione che il club nerazzurro vuole fare è in difesa. Ci sono diversi giocatori nel mirino ma è chiaro che l’Inter deve confrontarsi anche con le richieste. Beukema è uno dei centrali preferiti ma la valutazione che ne fa il Bologna oggi è considerata troppo alta. Per cui ecco che i riflettori dei nerazzurri si stanno riaccendendo anche su De WInter del Genoa. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro per il difensore! In cima alla lista due nomi dalla Serie A

