Calciomercato estero Dier rivela la sua prossima squadra prima dell’ufficialità del club | Posso confermarlo apertamente

Eric Dier, difensore inglese attualmente in forza al Bayern Monaco, ha sorprendentemente svelato la sua prossima squadra prima dell’ufficialità del trasferimento. Le sue dichiarazioni sul mercato estero accendono i riflettori su un possibile cambiamento imminente, suscitando curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Scopriamo insieme i dettagli di questa rivelazione!

Calciomercatoestero, Dierrivela la sua prossimasquadraprimadell'ufficialità del club. Le dichiarazioni del giocatore del Bayern Monaco Eric Dier ha svelato quale sqarà la sua squadra per la prossima stagione. Il difensore inglese, attualmente al Bayern Monaco, ma in scadenza naturale al 30 giugno si unirà ad una squadra di Ligue 1.

