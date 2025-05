Calciomercato com – Dalla Spagna – Davide Ancelotti pronto a diventare il nuovo allenatore dei Rangers | Estero

Dalla Spagna arriva una notizia sorprendente: Davide Ancelotti, figlio del celebre allenatore Carlo, sarebbe pronto a diventare il nuovo tecnico dei Rangers. Se confermata, questa scelta segnerebbe un'importante svolta nella sua carriera, dopo le esperienze passate con club di alto livello come il Real Madrid.

2025-05-12 22:00:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:Anche DavideAncelotti, figlio di Carlo, si sta preparando a lasciare il Real Madrid. Questa volta, però, a differenza di quanto accaduto con Bayern Monaco, Napoli ed Everton, non per seguire il padre, ma per iniziare la sua carriera come primo allenatore.UFFICIALE: CARLO Ancelotti CT DEL BRASILERangers – Secondo quanto riporta AS, DavideAncelotti è molto vicino a diventare il prossimo allenatore dei Rangers, in Scozia. Si era parlato anche del Como, in caso di addio di Fabregas, ma per l’attuale membro dello staff tecnico del Real Madrid sembrano aprisi le porte del campionato scozzese. Starebbe, inoltre, già lavorando al suo staff, nel quale verrà inserito Francesco Mauri, assistente fin qui del padre Carlo. 🔗Leggi su Justcalcio.com